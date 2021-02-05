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"حديث القرآن عن بُغاة الفتنة".. عبدالله عزب قارئا لقرآن الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم الجمعة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويتلو قرآن الجمعة القاريء الشيخ عبدالله عزب، وسط إجراءات احترازية من بمسجد السلام بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن تدور خطبة الجمعة حول "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، بعد صلاة الجمعة، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، التي تعقد بجامعة الملك سالمان بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر فعاليات الدورة، كرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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