أخبار مصر

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة مقبلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال يومي الجمعة 5 فبراير والسبت 6 فبراير.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن الحالة الجوية اليوم وغدا كالتالي:

الجمعة 5 فبراير:

- أمطار خفيفة على بعض مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس ومدن القناة (شلاتين – مرسى علم – القصير – الغردقة – رأس غارب – الزعفرانة – الطور – السويس – كاترين – نخل – رأس صدر – شرم الشيخ).

- نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

السبت 6 فبراير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا