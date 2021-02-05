شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. «الزراعة في أسبوع»: تصدير 909 أطنان دواجن.. وضبط 120 طن منتجات غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الانفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 24، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 29 يناير حتى 4 فبراير الحالي وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وألقى الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي ترأسه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، للجنة التنسيقية بين الزراعة والري، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

وأشار الملخص الأسبوعي إلى أن الوزارة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وقعا مشروع البرنامج العالمي للأمن الصحي 2021-2024، من أجل تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة والمعاودة والمتوطنة والكشف عنها والاستجابة لها وللتهديدات التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات في مصر والتي سيكون لها تأثيرات قومية وإقليمية في تعزيز مراقبة أمراض الحيوان والأمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود.

كما أعلنت الوزارة تصدير الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة إلى الدول العربية وشرق آسيا وأفريقيا، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها، بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من أنفلونزا الطيور، حوالي 909 أطنان دواجن ومشتقاتها و32 ألف كتكوت و3.6 مليون بيضة مائدة و119 ألف بيضة تفريخ.

وخلال هذا الأسبوع تم تجديد الاعتماد لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في محصول البطاطس، وذلك للعام الثاني على التوالي وحصوله على شهادة الجودة والاعتماد الدولي «أيزو»، كذلك قام فريق فني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بزيارة معامل الفحص بالمقر الرئيسي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعامله الفرعية لتجديد الاعتماد لعدد 246 اختبارا معمليا بالإضافة إلى اعتماد لعدد 110 اختبارات معملية جديدة بمعامل المعهد وفروعه التي وصل عددها الإجمالي إلى 356 اختبارا معتمدا طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025.

ونفذت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح، حيث تستمر الحملة حتى منتصف مارس المقبل وذلك من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط حوالي 119 طنا و964 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير 1095 محضرا بتلك المخالفات.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 12 محافظة والمرور والتفتيش على 268 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يناير وتم رصد 119 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة بتلك المخالفات.

وقام فريق من باحثي قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومركز البحوث الزراعية، بزيارة ميدانية لمركز الرحمانية في محافظة البحيرة لمتابعة الحالة العامة لمحصول القمح، والتواصل مع المزارعين والمرور على الحقول الإرشادية من محصول القمح والمزروعة بالأصناف جيزة 171 وجميزة 12 مصر 3.

انفوجراف.. ملخص أهم أنشطة الوزارة خلال الفترة من 29 يناير حتى 4 فبراير

انفوجراف.. ملخص أهم أنشطة الوزارة خلال الفترة من 29 يناير حتى 4 فبراير