شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية 5 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتعاون مع موقع دار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العالمية عن يوم 5 فبراير 2021، يُظهر الجدول المعلن مواقيت الصلاة وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة أو عاصمة وأمام اسم المدينة موعد صلاة الجمعة الخاص بها.

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية العالمية 5 فبراير2021:

المدينة مواعيد صلاة الجمعة ابوظبى 12:37 الدوحة 11:48 الرياض 12:7 الكويت 12:2 المدينة المنورة 12:36 المنامة 11:52 دبى 12:33 صنعاء 12:17 طهران 12:18 عدن 12:14 مسقط 12:20 مكة المكرمة 12:35

المركز الإسلامى فى واشنطن - صورة أرشيفية