شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: سرعة إزالة آثار الأمطار والسيول لتيسير حركة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهاته بسرعة إزالة آثار الأمطار والسيول لتيسير حركة المواطنين على الطرق، مشددا على شبكة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع مجالس المدن بشفط المياه وتسليك البالوعات لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار رعدية ورياح، كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وباقى الجهات المعنية متابعة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها مختلف مدن المحافظة، إلى جانب متابعة تطورات السيول.