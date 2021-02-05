شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طرق وسط سيناء بعد إغلاقها بسبب السيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن فتح طرق وسط سيناء بعد إغلاقها لعدة ساعات بسبب السيول التي شهدتها المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف مدن المحافظة.

وأكد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل في وسط سيناء، أنه تم فتح الطرق التي تأثرت بالسيول لتيسير حركة مرور وسير السيارات عليها بعد إغلاقها بسبب السيول مساء أمس.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار رعدية ورياح، كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطه نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجاري السيول بعدة مناطق في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وباقي الجهات المعنية متابعة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها مختلف مدن المحافظة إلى جانب متابعة تطورات السيول .

فتح طرق وسط سيناء

فتح طرق وسط سيناء

فتح طرق وسط سيناء

فتح طرق وسط سيناء

فتح طرق وسط سيناء