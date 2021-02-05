خطة لرفع كفاءة مرافق الصالة المغطاة الصغرى بإستاد الإسكندرية الرياضي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي، إنه تم إجراء أعمال إحلال وتجديد شاملة لجميع كشافات الإنارة بصالة البطل الدولي إبراهيم مصطفى، المعروفة بالصالة المغطاة الصغرى في الإستاد.

وأضاف «عبدالرازق»، لـ«المصرى اليوم»، أن الإحلال والتجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التأكيد على الحفاظ ورفع كفاءة جميع مرافق استاد الإسكندرية الدولي لتكون في قمة جاهزيتها لاستقبال أي فاعليات رياضية .

وقال إنه جرى الانتهاء من إحلال وتجديد التهوية للصالة الصغرى، فضلاً عن رفع كفاءة الصالة الموجودة أسفل مدرج 6، والتي افتتحها المحافظ في أكتوبر الماضي، بقدرة استيعابية 1000 متفرج، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين لتنمية الموارد المالية للإستاد لاستكمال الإجراءات الخاصة بهما.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ خطة موضوعة لرفع كفاءة جميع مرافق استاد الإسكندرية، وتحديثها وتطويرها والحفاظ والارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري والتراثي لاستاد الإسكندرية أعرق الاستادات الرياضية بالقارة السمراء.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ اﻹسكندرية، أصدر قراراً مؤخراً بتجديد الثقة للدكتور محمد عبدالرازق مديرا عاما لاستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، للعام الثانى على التوالي.

خطة لرفع كفاءة مرافق استاد الاسكندرية الرياضي .. وإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالصالة المغطاة الصغرى (صور)

خطة لرفع كفاءة مرافق استاد الاسكندرية الرياضي .. وإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالصالة المغطاة الصغرى (صور)

خطة لرفع كفاءة مرافق استاد الاسكندرية الرياضي .. وإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالصالة المغطاة الصغرى (صور)

خطة لرفع كفاءة مرافق استاد الاسكندرية الرياضي .. وإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالصالة المغطاة الصغرى (صور)

خطة لرفع كفاءة مرافق استاد الاسكندرية الرياضي .. وإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالصالة المغطاة الصغرى (صور)

خطة لرفع كفاءة مرافق استاد الاسكندرية الرياضي .. وإحلال وتجديد كشافات الإنارة بالصالة المغطاة الصغرى (صور)