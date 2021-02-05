شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 5 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن والمحافظات المصرية عن اليوم 5 فبراير 2021.

ويعرض موقع دار الافتاء مواقيت الصلاة في كل مدينة وأمامها موعد الصلاة.

جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية5 فبراير 2021

المدينة موعد صلاة الجمعة القـاهـرة 12:9 م الأسكندرية 12:14 م طنطــا 12:10 م المنصورة 12:8 م الزقـازيق 12:8 م أسيــوط 12:9 م سـوهاج 12:7 م بنى سويف 12:10 م المنـيـا 12:11 م قـــنا 12:3 م أســوان 12:2 م مطـروح 12:25 م الغردقـة 11:59 ص الخارجـة 12:13 م الإسماعيلية 12:5 م دميـاط 12:7 م السـلوم 12:33 م نويـبع 11:55 ص حلايــب 11:47 ص شرم الشيخ 11:57 ص الفـيــوم 12:11 م 6أكتـوبر 12:10 م كفر الشيخ 12:10 م الحامول 12:9 م بلطيم 12:10 م طابا 11:56 ص راس سدر 12:3 م الطـــور 11:59 ص دهب 11:56 ص ابوزنيمة 12:2 م راس غارب 12:1 م القصير 11:57 ص برنيس 11:52 ص سفاجة 11:58 ص مرسى علم 11:54 ص شلاتين 11:52 ص سيدى برانى 12:30 م الضبعة 12:20 م العلمين 12:18 م واحة سيوة 12:32 م موط (الداخلة ) 12:18 م الفرافرة 12:22 م البويطى 12:18 م باريس 12:12 م المحلة الكبرى 12:10 م الحمام 12:10 م نجع حمادى 12:5 م بورسعيـد 12:5 م السـويس 12:4 م العريـش 11:59 ص الطـــور 11:59 ص دمنـهـور 12:12 م ادفو 12:3 م اسنا 12:4 م الأقصر 12:3 م القاهرة الجديدة 12:8 م توشكى 12:8 م الدلنجات 12:12 م كاترين 11:58 ص