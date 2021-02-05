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مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 5 فبراير

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 5 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن والمحافظات المصرية عن اليوم 5 فبراير 2021.

ويعرض موقع دار الافتاء مواقيت الصلاة في كل مدينة وأمامها موعد الصلاة.

جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية5 فبراير 2021

المدينة

موعد صلاة الجمعة

القـاهـرة

12:9 م

الأسكندرية

12:14 م

طنطــا

12:10 م

المنصورة

12:8 م

الزقـازيق

12:8 م

أسيــوط

12:9 م

سـوهاج

12:7 م

بنى سويف

12:10 م

المنـيـا

12:11 م

قـــنا

12:3 م

أســوان

12:2 م

مطـروح

12:25 م

الغردقـة

11:59 ص

الخارجـة

12:13 م

الإسماعيلية

12:5 م

دميـاط

12:7 م

السـلوم

12:33 م

نويـبع

11:55 ص

حلايــب

11:47 ص

شرم الشيخ

11:57 ص

الفـيــوم

12:11 م

6أكتـوبر

12:10 م

كفر الشيخ

12:10 م

الحامول

12:9 م

بلطيم

12:10 م

طابا

11:56 ص

راس سدر

12:3 م

الطـــور

11:59 ص

دهب

11:56 ص

ابوزنيمة

12:2 م

راس غارب

12:1 م

القصير

11:57 ص

برنيس

11:52 ص

سفاجة

11:58 ص

مرسى علم

11:54 ص

شلاتين

11:52 ص

سيدى برانى

12:30 م

الضبعة

12:20 م

العلمين

12:18 م

واحة سيوة

12:32 م

موط (الداخلة )

12:18 م

الفرافرة

12:22 م

البويطى

12:18 م

باريس

12:12 م

المحلة الكبرى

12:10 م

الحمام

12:10 م

نجع حمادى

12:5 م

بورسعيـد

12:5 م

السـويس

12:4 م

العريـش

11:59 ص

الطـــور

11:59 ص

دمنـهـور

12:12 م

ادفو

12:3 م

اسنا

12:4 م

الأقصر

12:3 م

القاهرة الجديدة

12:8 م

توشكى

12:8 م

الدلنجات

12:12 م

كاترين

11:58 ص

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

    9,512

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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