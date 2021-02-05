شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 5 فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني التابع لها بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن والمحافظات المصرية عن اليوم 5 فبراير 2021.
ويعرض موقع دار الافتاء مواقيت الصلاة في كل مدينة وأمامها موعد الصلاة.
جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية5 فبراير 2021
|
المدينة
|
موعد صلاة الجمعة
|
القـاهـرة
|
12:9 م
|
الأسكندرية
|
12:14 م
|
طنطــا
|
12:10 م
|
المنصورة
|
12:8 م
|
الزقـازيق
|
12:8 م
|
أسيــوط
|
12:9 م
|
سـوهاج
|
12:7 م
|
بنى سويف
|
12:10 م
|
المنـيـا
|
12:11 م
|
قـــنا
|
12:3 م
|
أســوان
|
12:2 م
|
مطـروح
|
12:25 م
|
الغردقـة
|
11:59 ص
|
الخارجـة
|
12:13 م
|
الإسماعيلية
|
12:5 م
|
دميـاط
|
12:7 م
|
السـلوم
|
12:33 م
|
نويـبع
|
11:55 ص
|
حلايــب
|
11:47 ص
|
شرم الشيخ
|
11:57 ص
|
الفـيــوم
|
12:11 م
|
6أكتـوبر
|
12:10 م
|
كفر الشيخ
|
12:10 م
|
الحامول
|
12:9 م
|
بلطيم
|
12:10 م
|
طابا
|
11:56 ص
|
راس سدر
|
12:3 م
|
الطـــور
|
11:59 ص
|
دهب
|
11:56 ص
|
ابوزنيمة
|
12:2 م
|
راس غارب
|
12:1 م
|
القصير
|
11:57 ص
|
برنيس
|
11:52 ص
|
سفاجة
|
11:58 ص
|
مرسى علم
|
11:54 ص
|
شلاتين
|
11:52 ص
|
سيدى برانى
|
12:30 م
|
الضبعة
|
12:20 م
|
العلمين
|
12:18 م
|
واحة سيوة
|
12:32 م
|
موط (الداخلة )
|
12:18 م
|
الفرافرة
|
12:22 م
|
البويطى
|
12:18 م
|
باريس
|
12:12 م
|
المحلة الكبرى
|
12:10 م
|
الحمام
|
12:10 م
|
نجع حمادى
|
12:5 م
|
بورسعيـد
|
12:5 م
|
السـويس
|
12:4 م
|
العريـش
|
11:59 ص
|
الطـــور
|
11:59 ص
|
دمنـهـور
|
12:12 م
|
ادفو
|
12:3 م
|
اسنا
|
12:4 م
|
الأقصر
|
12:3 م
|
القاهرة الجديدة
|
12:8 م
|
توشكى
|
12:8 م
|
الدلنجات
|
12:12 م
|
كاترين
|
11:58 ص
-
الوضع في مصر
-
اصابات
168,057
-
تعافي
131,211
-
وفيات
9,512