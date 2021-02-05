شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرياض يلتقي وزير الداخلية السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض عبر الفيديو كونفرانس، بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير داخلية المملكة العربية السعودية.

هذا وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أواصر التعاون بينهما في شتى المجالات، والتطلع لمزيد من التواصل بهدف تسهيل كافة أمور الجالية المصرية المُقيمة بالمملكة.