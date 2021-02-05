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سفير مصر بالرياض يلتقي وزير الداخلية السعودي

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض عبر الفيديو كونفرانس، بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير داخلية المملكة العربية .

هذا وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أواصر التعاون بينهما في شتى المجالات، والتطلع لمزيد من التواصل بهدف تسهيل كافة أمور الجالية المصرية المُقيمة بالمملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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