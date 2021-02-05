شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين يتجه سعر الذهب في مصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر محاولة للتماسك مع اليوم الأخير من عمل البورصات العالمية، التي تؤثر أسعار الذهب فيها على سعر الذهب في مصر بشكل مباشر، وارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم في مصر، وذلك بعد الانخفاض الكبير أمس ووصل الانخفاض في بعض اللحظات أمس في سعر جرام الذهب عيار24 بحوالي 24 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بحوالي 20 جنيهًا، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 17.5جنيه، كما هبط سعر الجنيه الذهب بحوالي 160 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24: 923 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 21 : 808 جنيهات.

جرام الذهب عيار 18: 694 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 زنة 8 جرامات: 6464 جنيهًا .

يتوقع أن تتذبذب أسعار الذهب يومي السبت والأحد ما بين الصعود والهبوط بسبب إجازة البورصات العالمية، وعدم وجود مؤشر حقيقي يتم الاعتماد عليه في تحديد الأسعار عالميًا سوى قانون العرض والطلب المحلي ورغبة البائع والمشتري لتعود، وهذه الأسعار ستتخذ من آخر سعر للذهب اليوم مؤشرًا للتذبذب حوله ثم تعود لترتبط بالسعر العالمي اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل مع بداية عمل البورصات.

عالميًا يحاول سعر الذهب في الأن في البورصات العالمية الوصول إلى سعر 1800 دولار بعد أن انخفض إلى ما دون ذلك خلال الساعات الماضية ويحاول الآن تصحيح وضعه، وسيلقي الوضع النهائي لأسعار الذهب بظلاله على أسعار الذهب في مصر وسيؤثر ما تستقر عليه الأوضاع على أسعار الذهب اليوم واليومين المقبلين أيضًا خلال إجازة البورصات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم خلال الجلسة الآسيوية في البورصات العالمية إلى 1797 دولارا بارتفاع قدره 0.33% من في إجراءات تصحيحية في مواجهة الانخفاض الكبير أمس في السعر.

انخفض سعر الدولار صباح اليوم أمام اليورو في البورصات العالمية وهو ما انعكس بالإيجاب على أسعار الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية بسعر الدولار، ووصل سعر اليورو وقت كتابة هذه السطور 1.1965 بعد أن وصل أمس سعر اليورو إلى 1.1787 دولار.