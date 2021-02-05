شكرا لقرائتكم خبر عن «الهرابات» عند بدو سيناء باب حياة.. ما قصتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم بدو سيناء في موسم الشتاء وهطول الأمطار وجريان السيول بالأودية بتخزين مياه الأمطار والسيول في «الهرابات»، والاستفادة منها طوال العام في الشرب وفي الحياة اليومية.

والهرابة عبارة عن بركة صناعية يتم حفرها في مجرى السيل لتخزين مياه الأمطار والسيول، ويبلغ عمقها من ثمانية إلى عشرة أمتار أو أكثر، وتكون فتحتها دائرية الشكل ملفوفة ومبنية من الحجارة «الغشيمة» أو الحجر الصوان، وتتسع من جوانبها من جميع الاتجاهات لتصبح عريضة وعميقة ليتجمع فيها عشرات الأمتار المكعبة من الماء التي تكفى احتياج المزارعين طوال فصل الصيف.

ويتم حفر الهرابة في المناطق أو الأماكن المنخفضة لتنحدر إليها مياه الأمطار والسيول من الأعلى، ويعدون لها قنوات صغيرة تسمح بدخول الماء إليها حتى مصرف الهرابة، وتعرف بالقنَّى أو جنا بالعامية، وإذا ما قارب الصيف على الانتهاء تقل مياهها وتنحسر في الأطراف وتصبح قليلة وعكرة ليضطر المزارع أو المار أن يلوح بدلوه إلى مكان تجمع المياه ليمتلىء ربع الدلو أو نصفه من المياه العكرة المخلوطة بطين رماديّ اللون .