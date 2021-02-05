شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد لـ14 مواطنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني، التي أضيرت بسبب الحرب علي الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.

قال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن الدفعة الجديدة تضم 14مواطنًا من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب علي الإرهاب، حيث تم صرف تعويضات لهم بقيمة 912899.64 جنيه.

وأضاف عابد أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين المستحقين للصرف بالتوجه للبنك الأهلي، لصرف التعويض الخاص بهم، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.