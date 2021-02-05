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وزير النقل يتفقد طريق المنصورة - جمصة والمرحلة الأولى من الطريق الساحلى

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القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير  وزير النقل  مشروع  تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة)بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه ليصبح 10.5 متر بكل إتجاه (3 حارات لكل اتجاه)  وحيث بلغت نسبة تنفيذه 70%.

 

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة، وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد (30 يونيو2021)، كما وجه  بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

 

كما تابع  الوزير  معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (مرحلة أولى ) بطول 9 كم وتكلفة 108.7  مليون جنيه وذلك في المسافة من كوبري  البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع ( 3أ)  حيث أكد على ضرورة تكثيف الاعمال خاصة وانه  يجري حاليا اعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد الى الاسكندرية بطول 316 كم.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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