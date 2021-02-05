شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الطيران" تسير اليوم 68 رحلة جوية لنقل 5951 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، 68 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من جوانزو ، بغداد ، كازبلانكا ، تونس ، لاجوس ، الدوحة ، أبوظبي ، لارناكا، لندن ، دوالا ، باريس ، اسطنبول ، ميلانو ، امستردام ، روما ، ميونيخ ، موسكو ، نيويورك ، جوبا ، برلين ، فرانكفورت، دبي ، البحرين ، اسطنبول ، الخرطوم ، بودابست ، بيروت ، عمان ، الشارقة ، عنتيبي ، نيروبي ، اديس ابابا ، اربيل، و17 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5951 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية، بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.