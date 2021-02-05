شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 05 فبراير 2021 إلى الخميس 11 فبراير 2021

الجمعة 05 فبراير :

أمطار خفيفة: على بعض مناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد .

أمطار متوسط تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - السويس - كاترين - نخل - رأس سدر - شرم الشيخ ) .

نشاط رياح علي أغلب الأنحاء .

يوم السبت 06 فبراير :

أمطار خفيفة الى متوسطة: على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء

شبورة مائية صباحا : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

اعتبارا من الأحد 07 فبراير 2021 إلى الخميس 11 فبراير 2021 استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس دافيء نهارا شديد البروده ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .