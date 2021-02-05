شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار تصل لحد السيول على رأس سدر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء فجر اليوم لسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت إلى حد السيول، و تقوم وزارة الموارد المائية والرى، بمتابعة الموقف.

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى، أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم .

وأشار عبد العاطى، إلى أنه جارى المتابعة وتقدير كميات المياه التى تم حجزها بأعمال الحماية من السيول التابعة لوزارة الموارد المائية والرى المتواجدة على كافة الأودية بجنوب سيناء، ولم تبلغ غرفة الأزمات بأى خسائر فى الأرواح.

أوضح عبد العاطى، أن مناسيب المياه الحالية فى معظم الترع والمصارف منخفضة نظراً لتزامن فترة السيول الحالية مع فترة السدة الشتوية ، الأمر الذى يسهم فى تسهيل التعامل مع الأمطار الغزيرة المتساقطة على الأراضى الزراعية ، وتوفير منفذ لسريان المياه بعد تشبع الأراضى الزراعية بالمياه نتيجة الأمطار.