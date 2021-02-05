وفاة النائب سعد الجمال عن عمر يناهز 75 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفى منذ قليل، النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما.

ومن المنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف في محافظة الجيزة.

يذكر أن سعد الجمال ولد في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.

وفي عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.

ودخل العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشع، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010.