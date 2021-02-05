نشاط رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة "محدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديث لحالة طقس اليوم الجمعة وفقا لمستجدات حالة التنبؤات.

وقالت الهيئة، إنه يسود اليوم الجمعة أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتكون الأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة (شلاتين – مرسى علم – القصير – الغردقة – رأس غارب – الزعفرانة – الطور – السويس – كاترين – نخل - رأس سدر – شرم الشيخ).

كما تتوقع الهيئة أن تنشط حركة الرياح على مختلف الأنحاء.