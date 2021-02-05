شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة شمال سيناء ظروفًا جوية سيئة، وأمطار غزيرة ومتقطعة وموجة من البرودة الشديدة وانخفاض درجات الحرارة، ما أثر على كافة مناحي الحياة في مختلف مدن المحافظة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بمياه الأمطار، حيث شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث، كما خلت الشوارع من المارة وتأثرت الحركة التجارية بالمحافظة بالظروف الجوية.

بدوره أكد اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأكد المحافظ مواصلة رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.