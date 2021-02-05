شكرا لقرائتكم خبر عن «حديث القرآن عن المفسدين في الأرض».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «حديث القرآن عن بغاة الفتنة والمفسدين في الأرض».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن ديننا الحنيف أمرنا بالإصلاح وعدم الفساد، وأن القرن الكريم أولي الحديث عن بغاة الفتنة والفساد في الأرض عناية خاصة لبيان ضلالهم وإظهار خطرهم على الأديان والأوطان.

أضاف جمعة، أن من بين صفات المفسدين والبغاة الكذب والتدليس وادعاء الإصلاح والصلاح ونشر الشائعات وبث الفتنة والوهن بين الناس عن طريق الوسائل الحديثة، والتحالف مع الأعداء على حساب الوطن والدين والفرح فيما يصيب الوطن من محن واللام .

أشار جمعة، إلى أن مواجهة الفساد أحد دعائم الحكم الرشيد، فالمفسدون والبغاة والمعوقون لمسيرة الخير والإصلاح معول لهدم المجتمع، ولا بد من التصدي لهم بكل حزم، فهم شرار الخلق، وقد بين الله جزائهم في الدنيا والآخرة.

ولفت جمعة إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.