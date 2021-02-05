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«صحة المنوفية» تشكل لجنة للمرور على المستشفيات للتأكد من شبكات الأكسجين

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات ومتابعة الانضباط الإداري ومتابعة صيانة شبكات الأكسجين والتانكات ومتابعة مدى جاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وأجهزة الكشف وغرف العزل.

أضاف «جودة»، أن اللجنة ستقوم بمتابعة مدي جاهزية المعامل وأجهزة الأشعة وأقسام العناية المركزة والتأكد من جاهزية العناية المتوسطة والتأكد من توافر أسرة العناية ومدي توافر أجهزة التنفس الصناعي ومتابعة غرف العمليات وعمل تقرير مفصل وذلك في إطار الاستعداد الكامل لتوقع زيادة في الأعداد في ظل مواجهة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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