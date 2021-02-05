شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شبكة كهرباء ذكية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن ، مكونات شبكة الكهرباء الذكية المزمع إنشائها وأهميتها فى سرعة أكتشاف الأعطال والمشاكل المفاجئة للشبكة، وهى كالآتى :



1- التحكمات الآلية:

تعمل على اكتشاف أية اضطرابات أو مشاكل مفاجئة قد تتعرض لها الشبكة الكهربائية وتحديد مكانه بانتقائية ودقة عالية وخلال فترات قصيرة جداً ليتم معالجتها دون أن يؤثر ذلك على آداء الشبكة.



2- أنظمة الاتصالات المتقدمة:

يتم استخدام أنظمة اتصالات متكاملة بغرض جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وذلك لضمان التحكم الكامل بأجزاء الشبكة ومراقبتها لتحقيق العمل الآمن والاستقرار الكامل دون حدوث مشاكل أو اضطرابات.



3- أجهزة القياس الدقيقة:

تعمل هذه الأجهزة على قياس المتغيرات المختلفة على كل مكونات الشبكة وامدادها لمركز التحكم وذلك بهدف التوازن والتوافق بين الطلب والإمداد تفادياً لأي فصل غير متوقع.



4- تخزين الطاقة من المصادر المتجددة :

لان الإنتاج من الطاقة المتجددة متغير وغير ثابت فلابد من الاحتياج إلى عملية تخزين الطاقة المنتجة لحين استخدامها بشكل موثوق بحيث يخفف من العبىء المتزايد على الشبكة العامة خاصة في أوقات ذروة الحمل.



5- العدادات الذكية:

تعتمد هذه العدادات على قياس الاستهلاك والمتغيرات الكهربائية وتزود مراكز التحكم بهذه القياسات والمتغيرات، كما أن لديها القدرة على فصل ووصل الأجهزة الكهربائية بشكل يساهم فى الحد من الاستهلاك الزائد، كما تمكنهم من السيطرة والتحكم بالأجهزة بوسائل اتصالات مختلفة وكل ذلك يساعد أيضا في الحماية من العبث بالاستهلاك غير القانوني.