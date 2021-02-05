شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على محطة السكة الحديد القديمة بمطوبس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد جمال فهمى محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس في كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على أرض المحطة القديمة للسكة الحديد، حيث تم إزالة أكشاك مخالفة وإبعاد الباعة الجائلين.



وتم تنفيذ الحملة بحضور مأمور شرطة السكة الحديد العميد سامى شاهين، والرائد السيد الرفاعى، من قوة مركز شرطة مطوبس والقوة المرافقة لهما، وفى حضور نواب المدينة ورئيس قسم الإزالات بالوحدة.