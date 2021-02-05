شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الجمعة منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجاري.

وتقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر الجارى لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية