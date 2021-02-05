شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق موقع لقاح كورونا للحجز والتسجيل لمختلف الفئات منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيجرى إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل وحجز لقاح كورونا رسميا منتصف الشهر الجارى، مضيفا أن الموقع حاليا جاهز لكن سيجرى توفير الكميات الخاصة باللقاح أولا حتى يكون متوفرا للفئات الأولى بالتطعيمات أولا بأول.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن جميع اللقاحات التى يجرى استيرادها آمنة وليس هناك أفضلية للقاح على الأخر، وتابع: جميع نتائج اللقاحات واحدة فهى تعطى الحماية، وكذلك تمنع من الدمول في مضاعفات خطرة جراء الإصابة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عمليات التطعيمات منتظمة في مستشفيات العزل والحميات والصدر، وهناك نسب كبيرة في الراغبين في الحصول على التطعيمات.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.