كورونا في 24 ساعة | 532 إصابة جديدة في مصر وعودة لتشديد الإجراءات في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365" ، أبرز الأخبار فيروس كورونا في مصر والعالم:

-532 إصابة جديدة .. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

-وزير بريطاني: هناك 4 آلاف سلالة من كورونا حول العالم

-وزيرة الصحة: ​​تعاقدنا مع الاتحاد الدولي للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح كورونا

ضربنا مثالا للعالم.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا أكسبنا قوة كبيرة

هالة زايد: مهمتنا قفل حنفية المرض.. وهذا الإجراء جنبنا مزيدا من الوفيات

-الصحفيين: دفعة جديدة من الكمامات والمطهرات بمزيد من التخفيضات

استقبلنا ثالث شحنة لقاح كورونا.. كل ما قالته وزيرة الصحة بمجلس النواب

برلماني يطالب بسرعة خروج لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المستلزمات الطبية

وزيرة الهجرة تنفي مطالبة المصريين المتوجهين للكويت بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم

رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في مصر لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة

بعد توقف الطيران.. بيان من اتحاد المصريين بالخارج للمواطنين المسافرين إلى الكويت

هالة زايد: فيروس كورونا في منتهى الخطورة في هذه الحالة

يضر بالصحة.. جبالي يطالب النواب بعدم الالتفاف حول وزيرة الصحة

العناني: دخل الآثار صفر منذ 11 شهرا بسبب كورونا

"منتقدا عدم الالتزام".. رئيس البرلمان يطالب النواب بارتداء الكمامة

"العناني": 3 مليارات جنيه من المالية لإقراض المنشآت السياحية لمواجهة كورونا

"في يوم وليلة".. وزير الآثار: السياحة تعرضت للسقوط الحر عقب ظهور كورونا

-"الهجرة" تناشد المصريين المتوجهين للكويت تأجيل السفر

وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة

-ماكرون يدعو الصين لمزيد من الشفافية بشأن جرعات لقاح كورونا

-رئيس وزراء فرنسا يلمح إلى إمكانية فرض إغلاق آخر حال ارتفاع الاصابات بكورونا

-أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 6ر26 مليون

-المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 مارس المقبل

-الصين تقدم احتجاجا شديدا لـ"بي بي سي" بشأن تقرير حول كوفيد-19

-الحكومة البرتغالية: بدء تباطؤ وتيرة تفشي كورونا

-رغم تراجع معدلات إصابات كورونا بأمريكا.. فاوتشي يحذر من الاختلاط

إغلاق وتعليق.. عودة لتشديد الإجراءات في الخليج مع ازدياد إصابات كورونا

-تحذير طبي .. كورونا قد يسبب مشاكل في السمع والبصر

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