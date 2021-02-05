اليوم.. وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بعد تطويره، على هامش افتتاح دورة الإعلام الدينى، ويكون موضوع الخطبة بعنوان "حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة، 26 مسجدًا في 8 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن، ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة.