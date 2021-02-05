الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا فى 8 محافظات اليوم

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن، ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة.

وفيما يلى قائمة المساجد الجديدة المقرر افتتاحها فى كل محافظة: