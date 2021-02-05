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الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا فى 8 محافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى الآن، ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء المساجد المقرر افتتاحها فى كل محافظة.

وفيما يلى قائمة المساجد الجديدة المقرر افتتاحها فى كل محافظة: 

 

وفى مديرية أوقاف البحر الأحمر تفتتح:

1. مسجد علبة – أبو رماد - حلايب

2. الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصير

 

مديرية أوقاف البحيرة

3. ليديا الجديدة – قرية ليديا - المحمودية

4. الرحمن سنفا - قرية المعركة - مركز بدر

5. إصلاح عبد الرازق - قرية بسنتواى - أبو حمص

6. الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانية

7. المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحمودية

8. الغفارة – قرية كفر السابى – شبراخيت

9. العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوار

10. عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاى البارود

11. إبراهيم هلال – قرية شرنوب - دمنهور

 

مديرية أوقاف بنى سويف

12. الشرقى – قرية المسيد الأبيض - إهناسيا

13. حفنى – قرية عزت قرية المسيد الأبيض - إهناسيا

14. عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر

 

مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد الشيخ حسن – العوف - ابشواي

16. مسجد أبو ياسين – إطسا غرب

17. مسجد محمد أمين – إطسا غرب

18. مسجد الشهيد مدحت – إطسا غرب

19. مسجد السلام - سنورس

20. مسجد المدينة المنورة – طامية ثان

 

مديرية أوقاف أسوان

21. الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبة

 

مديرية أوقاف المنوفية

22. الكبير – قورص - أشمون

 

مديرية أوقاف القليوبية

23. مالك الملك عزبة رضا - قليوب

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

24. الرحمة – تل الحطب – التل الكبير

25. العلوانية – الشهداء - الإسماعيلية

26. الرحمة – ترعة 5 – أبو صوير

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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