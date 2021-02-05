شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا فى 8 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى قائمة المساجد الجديدة المقرر افتتاحها فى كل محافظة:
وفى مديرية أوقاف البحر الأحمر تفتتح:
1. مسجد علبة – أبو رماد - حلايب
2. الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصير
مديرية أوقاف البحيرة
3. ليديا الجديدة – قرية ليديا - المحمودية
4. الرحمن سنفا - قرية المعركة - مركز بدر
5. إصلاح عبد الرازق - قرية بسنتواى - أبو حمص
6. الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانية
7. المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحمودية
8. الغفارة – قرية كفر السابى – شبراخيت
9. العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوار
10. عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاى البارود
11. إبراهيم هلال – قرية شرنوب - دمنهور
مديرية أوقاف بنى سويف
12. الشرقى – قرية المسيد الأبيض - إهناسيا
13. حفنى – قرية عزت قرية المسيد الأبيض - إهناسيا
14. عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر
مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الشيخ حسن – العوف - ابشواي
16. مسجد أبو ياسين – إطسا غرب
17. مسجد محمد أمين – إطسا غرب
18. مسجد الشهيد مدحت – إطسا غرب
19. مسجد السلام - سنورس
20. مسجد المدينة المنورة – طامية ثان
مديرية أوقاف أسوان
21. الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبة
مديرية أوقاف المنوفية
22. الكبير – قورص - أشمون
مديرية أوقاف القليوبية
23. مالك الملك عزبة رضا - قليوب
مديرية أوقاف الإسماعيلية
24. الرحمة – تل الحطب – التل الكبير
25. العلوانية – الشهداء - الإسماعيلية
26. الرحمة – ترعة 5 – أبو صوير