شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشكل غرف عمليات ومراكز طوارئ لمتابعة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وزارة الموارد المائية والرى، غرفة عمليات متصلة بغرف فرعية، ومراكز طوارئ تابعة لها تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى وإستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة ، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

الجدير بالذكر أن بعض مدن محافظة جنوب سيناء تعرضت لعاصفة ممطره أدت الى حدوث بعض السيول التي تم حصاد معظمها أمام منشآت الحماية التي تم تنفيذها على مخرات السيول خلال السنوات الماضية ، وتمكنت البحيرات الصناعية الجارى تنفيذها حالياً في مدينة طابا من حجز مياه الأمطار التي تساقطت على وادى طابا ، وحماية مدينة طابا من أخطار السيول ، وجارى المتابعة من خلال غرف العمليات على مدار الساعة لحين انتهاء العاصفة.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.