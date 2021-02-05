شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تتابع مشروع تطوير المركز التكنولوجي في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم كلا من اللواء محمد عزي سعيد، المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والعميد ماجد كمال، مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والوفد المرافق.

وناقش ما تم تنفيذه بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تمهيداً لافتتاحه، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وذلك تحت إشراف الجهاز الفنى بوزارة التخطيط .