إزالة إشغالات وسط وجنوب إدفو في أسوان

وتمت إزالة الإشغالات وفرش الكافتريات المتعدية على الرصيف بعد إنذارهم والتنبيه عليهم أكثر من مرة وتم مصادرة المضبوط وتسليمها لإدارة المخازن ثم تسليمها لإدارة المخازن بالمحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012