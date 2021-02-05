شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة إشغالات وسط وجنوب إدفو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة العميد محمد البنا رئيس المدينة، حملة إزالة كافة الإشغالات والتعديات بكورنيش النيل وميدان وشارع الكوبرى بحى وسط وحى جنوب.
وتمت إزالة الإشغالات وفرش الكافتريات المتعدية على الرصيف بعد إنذارهم والتنبيه عليهم أكثر من مرة وتم مصادرة المضبوط وتسليمها لإدارة المخازن ثم تسليمها لإدارة المخازن بالمحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
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