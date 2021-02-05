شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتخذ حزمة إجراءات عاجلة لحماية حيوانات حديقة الجيزة من الطقس المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات داخل الحدائق بمختلف المحافظات، خاصة حديقة حيوان الجيزة التى تعد الأكبر من حيث المساحة وعدد الحيوانات من الطقس المتغير وهطول الأمطار، من خلال برامج التحصين ووجبات تغذية للمساعدة على التدفئة، تفاديًا لعدم الأضرار ونفوق الحيوانات.

ومن بين الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة فى حالة المناخ المتغير وسقوط الامطار، فتح المبيتات للحيوانات، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقًا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة دورية من قبل فرق من أطباء بيطريين متخصصين لحديقة حيوان الجيزة، حيث جرى وضع برنامج غذائى لكل حيوان على حدة لحمايته من الطقس المتغير، والجو المتقلب، مضيفًا أن كل حيوان بالحديقة له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرًا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديًا لنفوق الحيوانات.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، أنه من بين الإجراءات نحرص على تقديم مشروبات من شأنها المساعدة فى تدفئتها خلال انخفاض درجات الحرارة خاصة لعائلة الشمبانزى وإنسان الغابة والزراف، مشيرًا إلى أنه يجرى فتح مكان المبيت والفرش كأول الإجراءات التى يجرى اتخاذها لمحاربة البرد وسقوط الأمطار، متابعا" أن بيت الزراف تم بناؤه عكس اتجاه الرياح، ويجرى تزويده بقش الأرز لتوليد طاقة التدفئة، ويقدم لها الطعام داخل المبيت لضمان عدم خروجها فى البرد.

وتابع رئيس حدائق الحيوان، أنه من بين الإجراءات الاحترازية، تغذية الحيوان، ويكون لكل حيوان جدول غذائى معين يعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية كبيرة تساعده فى تدفئته، مشيرا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية حيوانات الجيزة من التقلبات الجوية وموجة الصقيع.

وأشار رئيس حدائق الحيوان، إلى أن فرش قش الأرز فى مبيت الحيوانات، يزيد السعرات الحرارية والطاقة للغزال، منوهًا بأنه يجرى إعطاء الشمبانزى مشروبات ساخنة كل صباح مثل الشاى والشاى باللبن، موضحًا أن الحيوانات الشبيهة بالإنسان يجب أن يقدم لها مشروبات ساخنة فى الصباح لتدفئتها، وهذا الحيوان غالٍ وقيم جدًا.