شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تهدي مصر 300 ألف جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الصينية في القاهرة إهداء، بكين لـ مصر 300 جرعة لقاح مصاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مجانا.

وأكدت السفارة أن 300 ألف تكفي لتطعيم 150 ألف شخص، أن الإهداء يأتي في إطار التعاون الثنائي مع مصر في محاربة فيروس كورونا.

وكانت مصر قد أهدت الصين مساعدات طبية في بداية انتشار جائحة كورونا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 104 ملايين ونحو 3 ملايين وفاة.