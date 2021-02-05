شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البياضية» يتابع أعمال تغطية الترعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، متابعة أعمال تغطية ترعة البياضية بشارع الذهبى، حيث تم بدء العمل بها تمهيدا لتغطيتها حتى نهايتها بطول ٢٠٠ م تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.
كما تفقد أعمال التوسعة على طول المسار السياحى وحتى كوبرى البغدادي، كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، وجارى استمرار أعمال تطوير الطريق حتى نهايته.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
168,057
-
تعافي
131,211
-
وفيات
9,512