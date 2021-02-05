شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البياضية» يتابع أعمال تغطية الترعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، متابعة أعمال تغطية ترعة البياضية بشارع الذهبى، حيث تم بدء العمل بها تمهيدا لتغطيتها حتى نهايتها بطول ٢٠٠ م تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.

كما تفقد أعمال التوسعة على طول المسار السياحى وحتى كوبرى البغدادي، كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، وجارى استمرار أعمال تطوير الطريق حتى نهايته.