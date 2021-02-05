شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد معدات تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف ضمن المشروع الرئاسي لتطوير ٣٤ قرية بالمحافظة بمنطقة الظهير الصحراوي بقرية المحاميد قبلي بمدينة أرمنت للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع وبرنامج تطوير القرية المصرية سيشمل جميع مراكز الجمهورية وعددها ١٧٥ مركز تشمل عدد ٤٥٠٠ قرية يتبعها ٣٥ ألف تابع بتكلفة تقدر بنحو ٥٠٠ مليار جنيه وتقرر البدء في تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل ١٥٠٠ قرية بتكلفة قدرها ١٥٥ مليار جنيه موزعة على ٥١ مركزا من ضمنها مركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر والتي تحتوي على ٢٧ قرية بإسنا و٧ قري بأرمنت بتوابعهم حيث يبلغ عدد سكان قري المركزين نحو 600 ألف نسمة تقريباً وفقاً لآخر إحصاء، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع .

أكد المحافظ على أولوية تشغيل ابناء المحافظة في أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القري والنجوع مشدداً على أهمية المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدني وكذلك الأفراد في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.