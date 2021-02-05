شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز التنمية بمطروح يكشف عن أفضل طريقة للحصول على زيت الزيتون النقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن هناك طرق عديدة للحصول على زيت الزيتون بنقاء عال، موضحًا أن عصر الزيتون بشكل يدوي في مرسى مطروح هو موروث ثقافي عن الأجداد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حال اتباع الأساليب السليمة في المعاصر اليدوية يتم استخراج زيتون نقي، وصافي للغاية.

وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أنه في بعض الأحيان المعاصر البلدية تكون إنتاجيتها أقل، وأحيانا أقل جودة عن نظيرتها في المعاصر الحديثة.

وكشف محمود الأمير عن أن هناك مخططات لإنشاء معاصر للزيتون حديثة، متوافقة مع البيئة وتنتج زيت زيتون أجود وأنقى.

وأوضح أن نسبة الزيت في الزيتون في مرسى مطروح بين 15 إلى 20%، وهو رقم معقول إلى حد ما فالطن ينتج 200 كيلو جرام.