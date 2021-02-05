شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة: الزيتون أهم الزراعات بمرسى مطروح.. «مصدر رزق وطعام وعلاج للمزارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شيماء سعد الدين، باحثة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن الزيتون يعد من أهم الزراعات في مرسى مطروح، ومصدر رزق للمزارعين.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المزارع في مرسى مطروح يعتمد على الزيتون في معيشته، عبر استخدامه في الأكل، ومصدر رزق له.

وكشفت شيماء سعد الدين أن العلاقة بين البدو والزيتون علاقة مصيرية، فهو مصدر رزق له، ويستخدمه كعلاج أيضا..

وأشارت الباحثة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى أن أعمار شجر الزيتون تصل إلى ألف عام في سيناء وفلسطين.