شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: نحتاج برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن ويقف مع الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج إلى برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن، ويقف مع الوطن.

وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى أن نجد استجوابات للوزراء داخل مجلس النواب، فهذه هي الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل البرلمان.

وأضاف مصطفى بكري، أننا لا نريد برلمانًا يسكت فقط، أو أن يصفق فقط قائلا: «انتهى هذا الزمن منذ فترة طويلة، إننا في برلمان يفترض أنه صوت الناس، البرلمان المدافع عن ثوابت الدولة، الذي يقف مع الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهه».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تكلم عن ضرورة الرأي والرأي الآخر.