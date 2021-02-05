شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف سبب مخالفة التوقعات.. وتؤكد: شمال البلاد يشهد تحسنا فى الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق كثيرة من شمال البلاد وسيناء شهدت أمطارا غزيرة ورعدية وصلت إلى حد تساقط حبات الثلوج، حيث نالت بعض المحافظات حصتها من الأمطار بشكل كبير (البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والعريش والسويس والعين السخنة وشرم الشيخ).

وتابعت هيئة الأرصاد، أن شدة الأمطار تفاوت على أماكن كثيرة (الإسكندرية والقاهرة وشمال الصعيد)، حيث خالفت التوقعات الجوية من حيث شدة الأمطار، وهذا بسبب حركة التيار النفاث في طبقات الجو العليا وتحرك المنخفض شرقا بطريقة سريعة، ولم تستطيع النماذج العددية رصدها بشكل دقيق.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يشهد اليوم تحسنا في الأحوال الجوية وتبقي فرص الأمطار قائمة على سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.