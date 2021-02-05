شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ليبية تكشف القوائم النهائية للمرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام ليبية، مساء الخميس، عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف خلال سويعات.

وأشارت وسائل الإعلام الليبية إلى وجود أربع قوائم تم التوافق عليها بشكل نهائي وتسليمها إلى البعثة الأممية في ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت.

ولفتت إلى أن القائمة الانتخابية الأولى تضم محمد البرغثي كمرشح لرئيس المجلس الرئاسي الليبى، وعلي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي، وإدريس القايد عضو المجلس الرئاسي، ومحمد خالد الغويل المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأوضح القائمة الانتخابية الثانية تضم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، عبدالحميد ادبيبة كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأكد أن القائمة الانتخابية الثالثة تضم الشريف الوافي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي، وعمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي، محمد المنتصر رئيس الحكومة الجديدة.

وأوضح أن القائمة الانتخابية الرابعة تضم المستشار عقيلة صالح المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، أسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي، عبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي، فتحي باشاغا كمرشح لرئاسة الحكومة.