الجريمة في 24 ساعة .. شاب يهدد بقتل زوجته وتفجير المنزل وزوجان يقطعان جثة أمين معمل نصفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين مقتل طفل على يد والدته بعدما شاهدها في وضع مخل، وشاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط، ومزارع وزوجته يقتلان أمين معمل ويقطعان جثته، ومحاولة سرقة "محلج محمد علي" الأثري في القناطر.

-حاصروه 4 ساعات .. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط

قررت النيابة العامة بدمياط ، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه باحتجاز زوجته وتهديدها بالقتل بسبب شكه في سلوكها وأمرتها في تحليل مخدرات للمتهم.

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- "شافني في وضع مخل" .. ضبط ربة منزل قتلت طفلها بالتبين

أنهت ربة منزل حياة طفلها ائتلافات شاردة في وضع مُخل مع عشيقها داخل غرفة نومها في حلوان.

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-الأمن يكشف ملابسات فيديو سحل "سيدة الهرم"

تداولت أجهزة الأمن ، الخبر ، الذي تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ، بشأن سيدة ونجلها بمنطقة الطالبية.

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-القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته نصفين بنجع حمادي

ألقاب قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض على مزارع وزوجته قتلا أمين معمل وقطعا جثته إلى نصفين بسبب خلافات زراعة أرض بالمعدل بنجع حمادي.

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الصورة الفوتوغرافية ، الصورة السابقة ، الحلقة الزوجية .. ربة منزل تطالب طليقها بتعويض 10 ملايين

قررت ، حجز دعوى تطالب فيها ربة زوجها بتعويض دفاع 10 ملايين جنيه ؛ لتصويره إياها أثناء الدورة الزوجية ، لجلسة 25 فبراير للنطق بالحُكم.

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-صبي متهم بهتك عرض طفل جاره بأكتوبر: "أول مرة"

من جهة أخرى ، كانت أجهزة الأمن بالجيزة.

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-حاصروه 4 ساعات .. شاب يحتجز زوجته ويهدد بقتلها وتفجير المنزل في دمياط

قررت النيابة العامة بدمياط ، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه باحتجاز زوجته وتهديدها بالقتل بسبب شكه في سلوكها وأمرتها في تحليل مخدرات للمتهم.

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-جثته ممزقة .. العثور على مدرس مقتولًا داخل مقابر نجع حمادي

أسكه أسكه للأرضية

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- "فيديو أحمد ونهى" .. قرار جديد للنيابة بشأن 3 متهمين في واقعة من للآداب بالبحيرة

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-ضبط 3 عاطلين حاولوا سرقة "محلج محمد علي" الأثري في القناطر

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية ، مشروعا مع حراسة البنوك ، 3 عاطلين حاولوا سرقة مخلفات الخردة وبعض أجزاء محلج محمد علي الأثري للقطن بالقناطر الخيرية.

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