شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بلجيكا يستقبل الأنبا باخوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير البلجيكي فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا بمصر، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمسؤول عن اللجنة الأسقفية للإعلام.

وأكدت الكنيسة ان اللقاء جاء في إطار بحث سبل التعاون بين اللجنة الأسقفية للإعلام والسفارة من الناحية الثقافية والاعلاميه بمصر، وأيضًا التعارف من أجل وضع رؤية للتعاون بين الإيبارشية البطريركية وسفارة بلجيكا.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على عقد لقاء رسمي مع صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، سيعلن عنه لاحقا.