شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ أسيوط يكشف تفاصيل صادمة عن حادث قطار «القوصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، ضحايا حادث قطار «القوصية»، ومتمنيا الشفاء للمصابين، موضحا ان الحادث وقع نتيجة حدوث تصادم بين قطار 2010 «القاهرة أسوان» بسيارة نصف نقل مجهزة بونش أثناء دخولها المزلقان بشكل مخالف.

وأشار «الطيبي»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد سعد؛ ببرنامج «معاك في الصورة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إلى أن المزلقان كان مغلق والسيارة بدأت تتحرك في نفس وقت دخول القطار المزلقان، موضحا أن عامل المزلقان وضع الكبسولة على قضبان السكة الحديد للفت انتباه السائق ولكن المسافة لم تكن كافية لأخذ الاحتياطات الكافية لإيقاف القطار.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظ أسيوط، أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وجميعهم من محافظة أسيوط، فضلا عن إصابة 3 آخرين وتم نقلهم للمستشفى.