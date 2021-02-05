شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم جميع قطاعات مدينة التل الكبير في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى فريق الرش والتعقيم بمركز ومدينة التل الكبير مساء الخميس، برئاسة رضا عبدالغني، رش وتعقيم جميع قطاعات مدينة التل الكبير، والتي شملت مستشفى التل الكبير المركزي والبنوك ومكاتب البريد ومراكز الخدمات الجماهيرية وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة بمختلف مناطقها.

وبحسب بيان، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المستشار حمدي عبدالعليم شامة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، بتكثيف عمليات الرش والتعقيم لمجابهة جائحة كورونا.