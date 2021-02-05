شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5/2/2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، طقسا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة ، ومعتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة ، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.





وفيما يلى بيان درجات الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25