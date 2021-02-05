شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يسمح بالصلاة على جثمان جورج حبيب بباوى بالكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الباحث الكنسى ماجد غطاس، والصديق المقرب للراحل العلامة القبطي جورج حبيب بباوى، فى تدوينة على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، أن البابا تواضروس الثاني وافق على صلاة الجناز على الراحل داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد تواصل مع الأنبا سيرافيم أسقف أنديانا ومتشيجن وأوهايو، الذى قام بدوره بالتواصل مباشرة مع زوجة الراحل وإعلامها بذلك.

وقال غطاس في تدوينته: "البابا تواضروس العظيم يكسر كل قيود الظلمة ويعلن فجرا جديدا ونورا أشرق على الضالين وقساه القلوب ويوافق على الصلاة على العالم الجليل الدكتور جورج حبيب بباوى.. حوار مع زوجه الدكتور جورج حبيب بباوى، أبلغ الأسقف زوجه العالم الجليل جورج حبيب بباوى، أن البابا تواضروس وافق على أن تصلى الكنيسة القبطية على جثمان الدكتور جورج حبيب، مودعا إياه إلى أحضان المسيح".

وتابع غطاس: "لكن الزوجة كان لها راى آخر أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية كانت تضع الدكتور فى مكانة عظيمة، وهو كان يلقى بها العظات ويداوم على الصلاة بها وكانت ترعاه فى سنين الظلم العجاف، فهى بنوع من أنواع رد الجميل تريد أن تشرك الكنيسة اليونانية فى الصلاة عليه"، متابعا: "كنائس أخرى تريد ذلك، فهى تفضل أن تصلى عليه فى المدافن، حيث يشارك الجميع، لكن المهم أن الكنيسة القبطية برئاسة راعيها صاحب القلب والعقل المستنيريين المحب للمسيح وافق على الصلاة على العالم الجليل الدكتور جورج حبيب بباوى".