شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزيرة الصحة: اتفاقيات للحصول على 100 مليون مصل لكورونا بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



وزيرة الصحة: تسجيل 3.6 مليون منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الصحة: 100 مليون صحة قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 90 مليون مواطن

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

وزيرة الصحة للنواب: تعاقدنا مع اتحاد الأمصال على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة: مصر نجحت فى اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة لقاح بـ2021

وزيرة الصحة: 38.5 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للتأمين الصحى

التنمية المحلية تناشد أهالى المحافظات المتضررة من سقوط الأمطار عدم الخروج

الحكومة تعلن تجهيز 750 موقعا لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز

الأرصاد: استمرار الأمطار الغزيرة والرعدية مع كرات البَرد بأنحاء الجمهورية حتى الغد

متحدث التنمية المحلية: البدء بتطوير 51 مركزا خلال 2021 ضمن مبادرة حياة كريمة

وزيرة الصحة: مد سن المعاش لـ1300 طبيب فوق سن الستين لمدة عامين

الصحة: السجائر الإلكترونية ليست بديلا أمنا عن العادية وتسبب الإدمان

التموين تعتمد إنشاء منطقة تجارية على مساحة 58 ألف متر بالفيوم

"التعليم" صرف الحوافز المالية للمخاطبين بالقرار رقم (13) لسنة 2021

وزير النقل يعلن إنهاء المرحلة الأولى لمشروع ازدواج طريق "كفر الشيخ / دسوق" فى يونيو

وزيرة الهجرة تنفى مطالبتها المصريين سرعة إنهاء إجراءات سفرهم للكويت

وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا من غرفة العمليات بشأن جهود رفع تراكمات الأمطار

الزراعة تعلن انطلاق حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

المترو: مستمرون فى تطبيق غرامة الـ50 جنيها على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

التموين تضبط 1094 جرام مشغولات فضية واردة من الخارج بدون دمغ

التضامن: 10 ملايين و406 آلاف مواطن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها

غداً أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

التعليم: انتهاء المدة المحددة لطباعة نموذج 1 سرى لرؤساء لجان الثانوية العامة

التعليم: تدريب 30000 معلم ودعم تقنى لـ 3 آلاف مدرسة تربية خاصة ودمج