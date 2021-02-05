شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر فى الاتجاهين 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لاستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات الأمر الذي يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي والمسندة لشركه تاون جاز، فستجرى الشركة المنفذة قطعا عرضيا لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر، لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعي يخدم محطات الغاز الطبيعي المزمع إنشاؤها بدائرة حي جنوب الجيزة.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الأمر سيستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الاعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام وذلك من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021 وحتى يوم الأحد الموافق 7/2/2021، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد جرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.