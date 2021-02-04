شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشاب السيد صرصار يوجه الشكر للسيسي بعد الاستجابة لعلاج نجله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه والد الشاب السيد أحمد صرصار، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الاستجابة إلى علاج نجله، الذي يعاني من مرض نادر يطلق عليه «وحمة دموية» في خده الأيسر، تسببت له في ورم كبير، وأحيانا ينزف الدماء فجأة، حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أنه متواجد حاليا مع نجله السيد أحمد صرصار في مستشفى معهد ناصر، لإجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية.

وتقدم والد الشاب السيد أحمد صرصار، بالشكر إلى جميع من ساعدوه نجله حتى يتلقي العلاج وعلى رأسهم قناة صدى البلد وبرنامج «صالة التحرير» التي عرضت الحالة العلاجية واستجاب الرئيس السيسي ووجه بعلاج حالة السيد أحمد صرصار.