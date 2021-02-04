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«الصحة العالمية»‭ :‬نعتزم بدء شحن 90 مليون جرعة من لقاح كورونا لإفريقيا في فبراير

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن مبادرتها المعروفة باسم كوفاكس تهدف لشحن نحو 90 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إفريقيا في فبراير.

وأضافت المنظمة في بيان أنه جرى تخصيص نحو 320 ألف جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك لأربع دول هي الرأس الأخضر ورواندا وجنوب إفريقيا وتونس.

وتعتزم المنظمة إدراج لقاح أسترازينيكا- أوكسفورد للاستخدام الطارئ. وتعمل المنظمة حاليًا على فحص اللقاح وتنتظر نتائج ذلك الفحص قريبًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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