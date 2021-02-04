شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»‭ :‬نعتزم بدء شحن 90 مليون جرعة من لقاح كورونا لإفريقيا في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن مبادرتها المعروفة باسم كوفاكس تهدف لشحن نحو 90 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إفريقيا في فبراير.

وأضافت المنظمة في بيان أنه جرى تخصيص نحو 320 ألف جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك لأربع دول هي الرأس الأخضر ورواندا وجنوب إفريقيا وتونس.

وتعتزم المنظمة إدراج لقاح أسترازينيكا- أوكسفورد للاستخدام الطارئ. وتعمل المنظمة حاليًا على فحص اللقاح وتنتظر نتائج ذلك الفحص قريبًا.